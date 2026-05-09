Suarez liebäugelt mit WM-Comeback für Uruguay

Kehrt Luis Suarez doch noch einmal in die uruguayische Nationalmannschaft zurück?

Der mittlerweile 39-Jährige hatte im September 2024 seinen Rücktritt aus der "Celeste" bekanntgegeben, nun bringt der Stürmer von Inter Miami ein überraschendes Comeback für die Weltmeisterschaft 2026 ins Spiel.

"Ich würde niemals Nein zur Nationalmannschaft sagen, wenn sie mich braucht – insbesondere kurz vor einer Weltmeisterschaft", erklärt Suarez gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur "EFE".

Der Angreifer räumt dabei auch ein, dass sein Abschied aus dem Nationalteam nicht ganz reibungslos verlaufen sei.

"Ich habe etwas gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Ich habe mich bereits bei denjenigen entschuldigt, bei denen eine Entschuldigung angebracht war", so Suarez weiter.

Streit mit Bielsa überschattete Abschied

Bei seinem Rücktritt hatte es zwischen Suarez und Uruguay-Teamchef Marcelo Bielsa ordentlich gekracht. Der Ex-Barcelona-Star kritisierte damals öffentlich die von Bielsa eingeführte Kultur innerhalb der Nationalmannschaft und sprach davon, sich "verletzt" gefühlt zu haben.

Ob es zwischen den beiden inzwischen zu einer Annäherung gekommen ist, bleibt offen. Klar ist aber: Uruguay könnte einen erfahrenen Knipser durchaus gebrauchen.

Nach den Rücktritten von Suarez und Edinson Cavani konnte bislang kein Stürmer die entstandene Lücke wirklich schließen. Darwin Nunez, einst für viel Geld zum FC Liverpool gewechselt, spielt mittlerweile bei Al Hilal in Saudi-Arabien und blieb die große erhoffte Lösung im Nationalteam bislang schuldig.

Suarez könnte Geschichte schreiben

Mit 69 Treffern ist Suarez Uruguays ewiger Rekordtorschütze. Zudem absolvierte er 143 Länderspiele und liegt damit hinter Diego Godin (161) auf Rang zwei der Rekordspieler.

Bei Weltmeisterschaften stand Suarez bereits 2010, 2014, 2018 und 2022 im Kader der "Celeste". Die WM 2026 wäre somit seine fünfte Teilnahme – kein anderer Uruguayer schaffte das bislang.

Sportlich läuft es für Suarez bei Inter Miami trotz kleinerer Verletzungsprobleme weiterhin ordentlich. Gemeinsam mit Lionel Messi steht er beim MLS-Klub unter Vertrag und weiß nach wie vor, wo das Tor steht.

Unvergessen bleibt allerdings auch einer der größten WM-Skandale der jüngeren Vergangenheit: Bei der Weltmeisterschaft 2014 biss Suarez im Gruppenspiel gegen Italien Gegenspieler Giorgio Chiellini und sorgte damit weltweit für Schlagzeilen.