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Wer wird Weltmeister? Superstar Messi nennt seine Favoriten

Der Argentinier krönte seine herausragende Karriere bei der letzten Endrunde mit dem WM-Pokal. In diesem Jahr sieht er andere Teams ganz vorne.

Wer wird Weltmeister? Superstar Messi nennt seine Favoriten Foto: © GETTY
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Am 11. Juni wird die größte WM der Geschichte mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika feierlich eröffnet.

Der Favoritenkreis auf den begehrten WM-Pokal ist in diesem Jahr groß, mit dabei ist sicherlich auch Titelverteidiger Argentinien um Superstar Lionel Messi.

Auch wenn der achtfache Weltfußballer im Juni bereits 39 Jahre alt wird, ist er immer noch voller Tatendrang. In einem YouTube-Interview mit Gastgeber Pollo Alvarez sprach der Ex-Barca-Star auch über sein vermutlich letztes großes Turnier.

"Wir wissen, dass die Weltmeisterschaft aufgrund des Niveaus der teilnehmenden Mannschaften immer eine komplizierte Angelegenheit ist. Wir müssen hoffnungsvoll sein, aber wir müssen auch anerkennen, dass es andere Favoriten vor uns gibt, die in besserer Form anreisen", so der Offensivspieler.

Messi hat drei Favoriten

Auf die Frage nach den Favoriten, antwortete Messi: "Ich glaube, dass Frankreich derzeit wieder sehr stark aussieht; sie verfügen über eine Fülle hochkarätiger Spieler. Ich halte auch Spanien für einen Anwärter, ebenso wie Brasilien - auch wenn sie in letzter Zeit nicht in Bestform waren."

Nationen wie Deutschland, England oder Portugal sieht er eher im erweiterten Favoritenkreis.

Argentinien ist in der Gruppenphase gemeinsam mit dem ÖFB-Team, Algerien und Jordanien in Gruppe J.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

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