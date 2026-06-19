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Arnie zündet den WM-HypetrainAnsakonferenz
Sportlicher Nachteil? Iran beschwert sich bei FIFA
Dem iranischen Nationalteam ist die Anreise zum nächsten WM-Spiel zwei Tage früher nicht erlaubt worden. Dadurch habe man nicht die gleichen Bedingungen wie andere Teams.
Wegen der knappen An- und Abreiseregelungen für sein WM-Team möchte sich der iranische Fußballverband beim Weltverband FIFA beschweren.
Die Beschränkungen für das eigene Team seien nicht vereinbar mit den Grundsätzen zur Schaffung gleicher Bedingungen für die teilnehmenden Teams, schrieb der Verband in einer Stellungnahme.
Für die für Sonntag in Los Angeles/Inglewood geplante Partie gegen Belgien (12.00 Uhr Ortszeit) sei eine Anreise zwei Tage früher nicht erlaubt worden.
Nicht die erste Beschwerde
Beschwerden hatte es auch schon über fehlende Visa für Team-Mitglieder gegeben. So sei der Tross in den USA ohne die Pressesprecher, Spielanalysten und weitere Mitarbeiter unterwegs gewesen.
Infolge des Krieges und der politischen Spannungen mit den USA hatte der Iran sein WM-Quartier aus Arizona nach Tijuana in Mexiko verlegt und kann nur unter strengen Auflagen teilnehmen.
Irans Trainer und Spieler durften schon zum Auftaktspiel gegen Neuseeland in Inglewood in Kalifornien nur am Vortag anreisen.