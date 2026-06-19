Lamine Yamal: Spanien muss weiter geduldig sein

Europameister Spanien erwischte einen Fehlstart in die WM 2026!

Die "Furia Roja" kam gegen Underdog Kap Verde nicht über ein torloses Remis hinaus. Im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien (Sonntag ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) soll nun der erste Sieg bei dieser Endrunde gelingen.

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Eine Halbzeit?

Superstar Lamine Yamal wird dabei wohl erneut nicht in der Startelf stehen können, wie Teamchef Luis de la Fuente auf einer Pressekonferenz im Team-Quartier verriet.

"Wir müssen die Situation mit Lamine Yamal im Hinblick auf das nächste Spiel gegen Saudi-Arabien genau bewerten", so der 64-Jährige. Auf Nachfrage, ob der Barca-Star zumindest eine Hälfte spielen könne, sagte er: "Sicher, so in etwa."

Nichts überstürzen

Der 18-jährige Ausnahmespieler zog sich im Saisonfinish bei den Katalanen eine Verletzung im Oberschenkel zu. De la Fuente möchte den Flügelstürmer so behutsam wie möglich aufbauen.

Gegen Kap Verde kam der Youngster bereits ungeplant zu einem Kurzeinsatz. Auch weil die Spanier dringend einen Treffer benötigten. Am Ende blieb es trotzdem beim enttäuschenden 0:0.

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