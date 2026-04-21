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Freibier! ÖFB-Quali-Gegner löst Versprechen ein

Mit der WM-Qualifikation geht für Ermedin Demirovic ein "riesengroßer Traum in Erfüllung". Das feiert er auf eine spezielle Weise.

Freibier! ÖFB-Quali-Gegner löst Versprechen ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Wer nächsten Montag noch nichts vorhat, kann eine Reise nach Stuttgart in Betracht ziehen.

Dort löst VfB-Stürmer Ermedin Demirović nämlich ein besonderes Versprechen ein.

Vor den Play-off-Spielen kündigte er an, im Falle einer erfolgreichen WM-Qualifikation Freibier auszugeben.

Demirovic schenkt Bier persönlich aus

Mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Italien ist das auch in Erfüllung gegangen. Und dass der Bosnier kein Mann leerer Worte ist, merkt man: Denn am nächsten Montag von 19 Uhr bis 20 Uhr schenkt er beim VfB-Wasentag auf dem Stuttgarter Frühlingsfest persönlich das Freibier aus.

"Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der bosnischen Nationalmannschaft bedeutet mir unglaublich viel, im Sommer geht für mich ein riesengroßer Traum in Erfüllung", schreibt Demirovic in einem Posting.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
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