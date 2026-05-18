Nur ein Test vor WM! ÖFB-Gegner sagt Testspiel ab

Das österreichische Nationalteam wird vor der Weltmeisterschaft 2026 nur ein Testspiel bestreiten!

Eigentlich wäre neben dem Test gegen Tunesien im Ernst-Happel-Stadion (1. Juni) noch ein weiteres Spiel in Pasadena (USA) geplant gewesen. Doch Testgegner Guatemala sagte dies nun, "trotz gültigen Vertrags aufgrund bereits fixierter weiterer Länderspiele in den USA" ab. Darüber habe die ausführende Agentur den ÖFB in Kenntnis gesetzt.

Nachholspiel vereinbart

Da die Partie "im Rahmen der UEFA-Zentralvermarktung" vorgesehen ist, wird diese zu einem späteren Zeitpunkt - nach dem Großereignis - gegen einen anderen Kontrahenten ausgetragen.

Der Test gegen Tunesien wird also der einzige vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sein. Am 4. Juni erfolgt die Abreise in die USA, wo am 17. Juni der Auftakt gegen Jordanien erfolgt.