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Sorgen um Eriksen: Dänemark-Testspiel abgebrochen

Christian Eriksen bricht plötzlich auf dem Spielfeld zusammen. Der Däne wird ins Krankenhaus gebracht, die Partie gegen die Ukraine daraufhin abgebrochen.

Sorgen um Eriksen: Dänemark-Testspiel abgebrochen Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Schock beim Länderspiel zwischen Dänemark und der Ukraine.

Christian Eriksen ist beim Testspiel wieder zusammengebrochen. Der Däne griff sich in der 65. Minute auf die Brust und legte sich auf das Spielfeld.

Die Begegnung wurde daraufhin abgebrochen, während Mitspieler und Betreuer den 34-Jährigen umringten.

Eriksen bei Bewusstsein

Wie der dänische Fußballverband inzwischen bestätigt, ist Eriksen bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf. Der Mittelfeldspieler wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Bei der EM 2021 ist Eriksen im Gruppenphasen-Spiel gegen Finnland nach einem Herzstillstand zusammengebrochen und auf dem Feld wiederbelebt worden.

Seitdem spielt er mit einem eingesetzten Herzschrittmacher.

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