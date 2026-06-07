Sorgen um Eriksen: Dänemark-Testspiel abgebrochen

Schock beim Länderspiel zwischen Dänemark und der Ukraine.

Christian Eriksen ist beim Testspiel wieder zusammengebrochen. Der Däne griff sich in der 65. Minute auf die Brust und legte sich auf das Spielfeld.

Die Begegnung wurde daraufhin abgebrochen, während Mitspieler und Betreuer den 34-Jährigen umringten.

Eriksen bei Bewusstsein

Wie der dänische Fußballverband inzwischen bestätigt, ist Eriksen bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf. Der Mittelfeldspieler wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Bei der EM 2021 ist Eriksen im Gruppenphasen-Spiel gegen Finnland nach einem Herzstillstand zusammengebrochen und auf dem Feld wiederbelebt worden.

Seitdem spielt er mit einem eingesetzten Herzschrittmacher.