Tschechien Tschechien CZE
Mexiko Mexiko MEX
Endstand
0:3
0:0 , 0:3
  • Mateo Chavez
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Nach WM-Aus: Leverkusen-Stürmer tritt aus Nationalteam zurück

Als Gruppenvierter verpasste Tschechien den Einzug ins Sechzehntelfinale der WM 2026 klar. Ein jahrelanger Stammspieler tritt nun aus der Nationalmannschaft zurück.

Nach WM-Aus: Leverkusen-Stürmer tritt aus Nationalteam zurück Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © APA
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Tschechiens Stürmerstar Patrik Schick hat nach dem Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben.

Die Entscheidung sei nicht impulsiv gefallen, beteuerte der 30-Jährige am Donnerstag auf Instagram. "Ich trage diese Idee schon länger mit mir herum und habe lange und intensiv darüber nachgedacht", schreibt der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehende Schick.

Er spielte 56 Mal für das Nationalteam und schoss dabei 26 Tore.

Bei der WM in Nordamerika ging der Mittelstürmer jedoch leer aus, Tschechien verpasste mit nur einem Punkt aus drei Gruppenspielen deutlich den Aufstieg.

Beim 0:3 gegen Mexiko (zum Spielbericht>>>) im dritten Gruppenspiel wurde Schick erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Das 3:0 von Mexiko gegen Tschechien im VIDEO:

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