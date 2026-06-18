Nach Spekulationen: So geht es Lionel Messis Vater

Nach Spekulationen um den Gesundheitszustand des Vaters von Lionel Messi hat sich die Familie in einem Statement zu Wort gemeldet. Demnach befinde sich Jorge Messi (68) auf dem Weg der Besserung. Die Art des gesundheitlichen Problems wurde nicht genannt.

"Die Gesundheit eines Menschen und die Privatsphäre seines Umfelds sollten nicht Gegenstand von Spekulationen oder unverantwortlichem Medieninteresse sein", erklärte die Familie.

Messi selbst hatte die Spekulationen damit befeuert, weil er nach seinem ersten Tor gegen Algerien Tränen vergossen hatte. Später erklärte der mehrfache Weltfußballer, dass er aus einem persönlichen Grund geweint habe, der nichts mit Sport zu tun habe, und dass er schwierige Tage hinter sich habe.

Messis Argentinien ist am Montag (19.00 Uhr MESZ) nächster WM-Gruppengegner von Österreichs Fußball-Nationalteam.