NEWS

Nach Spekulationen: So geht es Lionel Messis Vater

Die Familie des argentinischen Superstars wandte sich an die Öffentlichkeit.

Nach Spekulationen: So geht es Lionel Messis Vater Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Nach Spekulationen um den Gesundheitszustand des Vaters von Lionel Messi hat sich die Familie in einem Statement zu Wort gemeldet. Demnach befinde sich Jorge Messi (68) auf dem Weg der Besserung. Die Art des gesundheitlichen Problems wurde nicht genannt.

"Die Gesundheit eines Menschen und die Privatsphäre seines Umfelds sollten nicht Gegenstand von Spekulationen oder unverantwortlichem Medieninteresse sein", erklärte die Familie.

Messi selbst hatte die Spekulationen damit befeuert, weil er nach seinem ersten Tor gegen Algerien Tränen vergossen hatte. Später erklärte der mehrfache Weltfußballer, dass er aus einem persönlichen Grund geweint habe, der nichts mit Sport zu tun habe, und dass er schwierige Tage hinter sich habe.

Messis Argentinien ist am Montag (19.00 Uhr MESZ) nächster WM-Gruppengegner von Österreichs Fußball-Nationalteam.

Die 17 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#17 - David Villa (Spanien)
#17 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Die 17 besten WM-Torschützen aller Zeiten

Die 17 besten WM-Torschützen aller Zeiten

FIFA WM
7
ÖFB-Gegner Messi wird auch mit fast 39 noch gefürchtet

ÖFB-Gegner Messi wird auch mit fast 39 noch gefürchtet

International
6
Messi oder Ronaldo? ÖFB-Team im Zwiespalt

Messi oder Ronaldo? ÖFB-Team im Zwiespalt

International
7
Rangnick über Messi: "Man kann nur den Hut ziehen"

Rangnick über Messi: "Man kann nur den Hut ziehen"

ÖFB-Team
14
WM 2026 LIVE: Schweiz - Bosnien-Herzegowina

WM 2026 LIVE: Schweiz - Bosnien-Herzegowina

FIFA WM
1
England-Teamchef Tuchel: "Ich flehe die FIFA an ..."

England-Teamchef Tuchel: "Ich flehe die FIFA an ..."

FIFA WM
8
Südafrika holt dank spätem Elfertor Punkt gegen Tschechien

Südafrika holt dank spätem Elfertor Punkt gegen Tschechien

FIFA WM
3

Kommentare

Fußball Lionel Messi Argentinien Jorge Messi FIFA WM 2026