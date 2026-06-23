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Jordanien: Todesopfer und Verletzte bei WM-Fest

In der Hauptstadt Jordaniens kommt es bei einem Public Viewing zu einer Tragödie.

Jordanien: Todesopfer und Verletzte bei WM-Fest Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © APA
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Beim Public Viewing des WM-Spiels zwischen Jordanien und Algerien ist in der jordanischen Hauptstadt Amman ein Mensch gestorben, weil es zu einem Gedränge kam.

Die Person wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber wenig später ihren Verletzungen, wie das jordanische Innenministerium mitteilte.

Gedränge bei Public Viewing

Acht weitere Personen wurden mit Verletzungen ebenfalls ins Spital gebracht. Deren Zustand sei stabil bis mittelschwer, teilte das Ministerium weiter mit.

Zu dem Gedränge war es auf dem Haschemitischen Platz im Zentrum Ammans gekommen. Dort hatten sich in den frühen Morgenstunden Tausende Menschen versammelt, um die Partie der jordanischen Nationalmannschaft gegen Algerien, das 2:1 siegte, auf einer Großleinwand zu verfolgen.

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