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Bericht: Positive Dopingtests bei tunesischer Nationalmannschaft

Mehreren Medien zufolge seien acht Spieler betroffen. Es soll jedoch einen konkreten Verursacher geben.

Bericht: Positive Dopingtests bei tunesischer Nationalmannschaft Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Schock nach dem WM-Aus bei Tunesien!

Wie mehrere Medien berichten, haben acht Spieler einen positiven Dopingtest abgegeben, die Substanz Clenbuterol wurde angeblich nachgewiesen. Grund dafür soll kontaminiertes Fleisch gewesen sein.

Eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher nicht. Aufgrund des Auslösers soll es auch keine Konsequenzen geben. Das Fleisch gab es im Teamquartier in Mexiko zu essen.

Das Team musste nach drei Niederlagen in der Gruppenphase mit null Punkten die Heimreise von der WM antreten.

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