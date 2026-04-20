Prohaska: ÖFB sollte Rangnick nicht frühzeitig verlängern

Der Vertrag von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick läuft nach der WM aus. Im Verband machte man sich zuletzt für eine Verlängerung stark, dazu gab es auch erste Gespräche.

Der Nationalcoach könnte durchaus noch vor der WM einen neuen Vertrag unterzeichnen. Ex-Teamchef Herbert Prohaska meint in der "Sky"-Sendung "Talk und Tore" dazu: "Ich glaube, vom ÖFB her sollten sie jetzt nicht frühzeitig verlängern!"

Wird Neid zum Thema?

Dies sagt die Austria-Legende aber wohl nicht, weil er Ablehnung gegenüber der Arbeit des Coaches empfinde.

"Ein bisschen gibt es in Österreich nun einmal eine Neidgesellschaft", argumentiert Prohaska seine Aussage. Gerade die Gehaltsfrage könnte dem ÖFB auf den Kopf fallen.

"Wir verlängern und dann kriegt er nicht mehr eine Million, sondern er kriegt zwei Millionen Euro. Dann fahren wir zur Weltmeisterschaft und gewinnen am Ende kein Match", so der 70-Jährige. Danach könnte Kritik laut werden.

Prohaska rechnet damit, dass Rangnick abwartet. "Läuft es großartig, dann müssen sie die Gage vielleicht gar verdreifachen und nicht nur verdoppeln", scherzt der ehemalige Teamchef.

Mittlerweile hat sich auch ÖFB-Boss Josef Pröll zu einer möglichen Verlängerung des Teamchefs nach der WM geäußert >>>