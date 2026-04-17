NEWS

Kurz vor der WM: Saudi-Arabien trennt sich von Teamchef

Knapp zwei Monate vor der Endrunde hat Saudi-Arabien seinen Trainer entlassen. Das bestätigte Herve Renard selbst.

Kurz vor der WM: Saudi-Arabien trennt sich von Teamchef Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Herve Renard ist nicht mehr Teamchef von Saudi-Arabien!

Das bestätigte der 57-jährige Franzose am Freitag selbst gegenüber "AFP". Seine zweite Amtszeit beim dreimaligen Gewinner der Asienmeisterschaft endet damit nach knapp 18 Monaten und rund zwei Monate vor dem WM-Start.

Nachfolger und damit auch Trainer bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko soll laut "AFP" der Grieche Georgios Donis werden. Der 56-Jährige trainiert aktuell in der Saudi-Pro-League Al-Khaleej.

Enttäuschung bei Renard

"So ist der Fußball. Saudi-Arabien hat sich sieben Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert, davon zwei Mal mit mir", erklärte Renard. "Und es gibt nur einen einzigen Trainer, der sowohl die Qualifikation als auch die Weltmeisterschaft geschafft hat, und das bin ich, im Jahr 2022. Zumindest bleibt mir dieser Stolz".

Renard übernahm Saudi-Arabien erstmals 2019 und führte sie zur WM 2022. Nach dem Vorrunden-Aus in Katar wurde er aber entlassen. Im Oktober 2024 übernahm er das Amt wieder von seinem eigenen Nachfolger Roberto Mancini.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Nagelsmann-Anruf: Fährt Ilzer-Schützling doch zur WM?

Nagelsmann-Anruf: Fährt Ilzer-Schützling doch zur WM?

Deutsche Bundesliga
Nach Barcelona? Leverkusen-Star vor Abgang im Sommer

Nach Barcelona? Leverkusen-Star vor Abgang im Sommer

Deutsche Bundesliga
3
Haaland vor Premier-League-Topspiel: "Wie ein Finale!"

Haaland vor Premier-League-Topspiel: "Wie ein Finale!"

Premier League
Europa League LIVE: Konferenz mit Betis Sevilla - SC Braga

Europa League LIVE: Konferenz mit Betis Sevilla - SC Braga

Europa League
RB Leipzig möchte wohl mit Defensiv-Anker verlängern

RB Leipzig möchte wohl mit Defensiv-Anker verlängern

Deutsche Bundesliga
3
Salzburg-Leihspieler Clark droht vorzeitiges Saisonaus

Salzburg-Leihspieler Clark droht vorzeitiges Saisonaus

International
7
Lionel Messi kauft spanischen Fußballklub!

Lionel Messi kauft spanischen Fußballklub!

International
6

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball International Herve Renard Saudi-Arabien (Team Fußball) Entlassung