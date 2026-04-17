Kurz vor der WM: Saudi-Arabien trennt sich von Teamchef

Herve Renard ist nicht mehr Teamchef von Saudi-Arabien!

Das bestätigte der 57-jährige Franzose am Freitag selbst gegenüber "AFP". Seine zweite Amtszeit beim dreimaligen Gewinner der Asienmeisterschaft endet damit nach knapp 18 Monaten und rund zwei Monate vor dem WM-Start.

Nachfolger und damit auch Trainer bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko soll laut "AFP" der Grieche Georgios Donis werden. Der 56-Jährige trainiert aktuell in der Saudi-Pro-League Al-Khaleej.

Enttäuschung bei Renard

"So ist der Fußball. Saudi-Arabien hat sich sieben Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert, davon zwei Mal mit mir", erklärte Renard. "Und es gibt nur einen einzigen Trainer, der sowohl die Qualifikation als auch die Weltmeisterschaft geschafft hat, und das bin ich, im Jahr 2022. Zumindest bleibt mir dieser Stolz".

Renard übernahm Saudi-Arabien erstmals 2019 und führte sie zur WM 2022. Nach dem Vorrunden-Aus in Katar wurde er aber entlassen. Im Oktober 2024 übernahm er das Amt wieder von seinem eigenen Nachfolger Roberto Mancini.