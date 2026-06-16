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Iran: Regime geht gegen protestierende Fans bei WM vor
Das Regime in Teheran kündigt auch bei den weiteren Spielen harte Sanktionen gegen "Störenfriede" an.
Irans Justiz will gegen Irans Fußballfans rechtlich vorgehen, die beim WM‐Spiel gegen Neuseeland die Nationalhymne missachtet und kritische Slogans gerufen haben.
Irans Kapitän wütet über Umstände in den USA: "Ist ein Desaster" >>>
Nach Angaben des dem Sicherheitsrat nahestehenden Nachrichtenportals Nour News wurden viele von ihnen identifiziert. Ihnen droht die Beschlagnahmung ihrer Vermögenswerte im Iran.
Auch bei den nächsten beiden WM‐Spielen will die Justiz gegen "Störenfriede" rechtliche Schritte einleiten und ähnliche Strafen verhängen.
Botschaften im Stadion präsent
Der Iran war mit einem 2:2 gegen Neuseeland (zum Spielbericht >>>) in die WM gestartet. Dabei waren vor und in dem riesigen Stadion immer wieder Botschaften im Zusammenhang mit dem monatelangen Krieg der USA und Israels gegen den Iran kundgetan worden.
Im Stadion versammelten sich Anhänger und Gegner des Kurses Teherans. Zu sehen waren sowohl die aktuelle iranische Fahne als auch die ältere aus der Zeit vor der Islamischen Revolution.
Letztere wird als Symbol der Opposition angesehen, die in der südkalifornischen Diaspora viele Anhängerinnen und Anhänger hat.