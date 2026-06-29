Brasilien Brasilien BRA Japan Japan JPN
Endstand
2:1
0:1 , 2:0
  • Kaishu Sano
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Im Video: Der Siegtreffer von Gabriel Martinelli gegen Japan

Der Rekordweltmeister zieht ins Achtelfinale ein. Casemiro und Gabriel Martinelli sorgen für den Unterschied. Die Tore im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Brasilien steht im WM-Achtelfinale!

Die Elf von Trainer Carlo Ancelotti kassiert gegen tapfer spielende Japaner noch in Durchgang eins den Rückstand durch Sano (29.). In Durchgang zwei dreht der Favorit aber auf und schafft durch Treffer von Casemiro (56.) und Martinelli (90.+6) noch die Wende.

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Die Tore im VIDEO:

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