Am zweiten Spieltag der Gruppe G gehen Belgien und der Iran bei der Fußball-WM 2026 auf die Jagd nach dem ersten Dreier (Sonntag, ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Belgien, die Nummer neun der Weltrangliste, musste sich zum Auftakt mit einem 1:1 gegen Ägypten begnügen.

Der Iran (20. der Weltrangliste) remisierte ebenfalls, gegen Neuseeland gab es ein 2:2.

Gibt es für eine Nation nun den ersten vollen Erfolg?

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe G >>>

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