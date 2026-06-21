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Belgien BEL
Iran IRI
Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Belgien - Iran
In der Gruppe G bei der Fußball-WM 2026 wollen Belgien und der Iran den ersten Dreier einfahren. LIVE-Infos:
Am zweiten Spieltag der Gruppe G gehen Belgien und der Iran bei der Fußball-WM 2026 auf die Jagd nach dem ersten Dreier (Sonntag, ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Belgien, die Nummer neun der Weltrangliste, musste sich zum Auftakt mit einem 1:1 gegen Ägypten begnügen.
Der Iran (20. der Weltrangliste) remisierte ebenfalls, gegen Neuseeland gab es ein 2:2.
Gibt es für eine Nation nun den ersten vollen Erfolg?
Tabelle/Ergebnisse der Gruppe G >>>