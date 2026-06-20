Zwei Doppelpacker schießen Oranje zum Sieg gegen Schweden

Am zweiten Spieltag der Gruppe F machen die Niederlande einen großen Schritt in Richtung KO-Runden: "Oranje" schlägt Schweden mit 5:1 und macht sich zumindest bis morgen Früh zum Tabellenführer der Gruppe.

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Die Niederländer beginnen mit viel Schwung und spielen Schweden in der Anfangsphase förmlich an die Wand. Schon nach fünf Minuten fällt die Führung durch Brian Brobbey: Cody Gakpo ist auf dem linken Flügel steil gegangen, Brobbey drückt in der Mitte den "Stangler" aus kurzer Distanz ins Tor.

Schweden hat besonders gegen die Außenstürmer der "Oranje" keine Antwort und kassiert schon bald das zweite Tor. Wieder ist es Brobbey, der diesmal den Querpass von Rechtsverteidiger Denzel Dumfries im Kasten versenkt (17.).

Knackpunkt Trinkpause

Weitere sechs Minuten stolpern die Schweden überfordert durch die Partie, dann kommt die erste Trinkpause. Schweden-Teamchef Graham Potter stellt seine Mannschaft taktisch komplett um, aus dem ineffektiven 3-5-2 wird ein klassisches 4-4-2. Plötzlich sind die Skandinavier nicht nur im Spiel, sie verlangen den Niederländern alles ab. Oranje-Schlussmann Bart Verbruggen muss gegen Schüsse von Viktor Gyökeres (37.) und Yasin Ayari (41.) zwei Glanzparaden zeigen, um seinen Kasten sauber zu halten.

Gustaf Lagerbielke köpft nach einem Freistoß sogar ein, der vermeintliche Anschlusstreffer zählt aber wegen einer knappen Abseitsstellung nicht (45.). Noch in der Nachspielzeit scheitern Gyökeres (45.+3) und Ayari (45.+5) wieder an Verbruggen.

Orangener Blitzstart in die zweite Hälfte

Mit dem Start in die zweite Hälfte ist die große Zeit der Schweden aber gleich wieder vorbei. Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhen die Niederlande auf 3:0, Gakpo schiebt den "Stanglpass" von Dumfries ins Tor.

Und genau wie Brobbey schnürt Gakpo einen schnellen Doppelpack: Seinen agilen Haken zur Mitte vom linken Flügel kann Lagerbielke nicht mitgehen und Gakpo hat freie Bahn für den Flachschuss ins kurze Eck (54.).

Trotzdem stecken die Schweden nicht auf, wieder zeigt ihr Trainer Graham Potter ein glückliches Händchen: Anthony Elanga kommt als Joker ins Spiel und wird schon vier Minuten nach seiner Einwechslung von Alexander Isak in die Spitze geschickt. Ein wuchtiger Abschluss lässt Verbruggen im Oranje-Tor keine Chance, Schweden stellt auf 4:1 (59.).

Den Schlusspunkt setzt der eingewechselte Crysencio Summerville kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Mit einem platzierten Flachschuss lässt er dem schwedischen Schlussmann Kristoffer Nordfeldt keine Chance. Das 5:1 ist dann auch der Endstand.

Die Niederlande übernehmen mit vier Punkten aus zwei Spielen die Tabellenführung in Gruppe F, Schweden folgt mit vier Zählern auf Rang zwei. Morgen Früh um sechs hat Japan im Spiel gegen Tunesien die Chance, selbst nachzulegen.

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