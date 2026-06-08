Christian Eriksen meldet sich nach Zusammenbruch zu Wort

Christian Eriksen ist beim Testspiel zwischen Dänemark und Ukraine wieder zusammengebrochen. Der Däne griff sich in der 65. Minute auf die Brust und legte sich auf das Spielfeld (hier nachlesen >>>).

Nach Untersuchungen im Krankenhaus gibt der 34-Jährige nun Entwarnung und meldet sich auf Instagram zu Wort:

"Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und ich zu Hause bei meiner Familie bin. Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, hatte der Schock von meinem ICD (implantierbarer Defibrillator) große Auswirkungen auf mich und meine Familie. Ich möchte jedoch alle beruhigen, dass dies eine andere Situation war als das, was 2021 passiert ist. Ich fühle mich gut und meine Erholung hat bereits begonnen.

Eriksen: "Fokus liegt auf der Erholung"

Eriksen weiter: "Ich bin nicht nur für die Unterstützung und Hilfe aller Spieler und des medizinischen Teams auf dem Spielfeld, sondern auch den Ärzten unglaublich dankbar, die sich im Laufe der Jahre um mich und mein Herz gekümmert haben. Dank ihrer Expertise hat mein ICD genau das getan, wofür er entwickelt wurde: mich zu beschützen, als ich es brauchte."

Zum aktuellen Zeitpunkt liege Eriksens Fokus "auf der Erholung, darauf, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, in den Urlaub zu fahren und mit meinen Kindern Fußball zu spielen".