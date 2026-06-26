"Ziehen unsere Lehren daraus" - Ernüchterung bei der Türkei

Erleichterung, aber dennoch Enttäuschung nach dem dritten und letzten Gruppenspiel bei der Türkei!

Die Nation, die mit zwei Niederlagen, bei denen ihr keine Tore gelangen, einen völligen Fehlstart ins Turnier hingelegt hatte, feierte gegen die USA den ersten Sieg und erzielte drei Treffer (zum Spielbericht >>>).

Türkei jubelt spät über Sieg

Lange schaute es für die Türken jedoch wieder nicht prächtig aus. Bereits in Minute drei musste man ein Gegentor durch Trusty (3.) hinnehmen, es folgte jedoch der schnelle Ausgleich durch Güler (10.) und die erstmalige Führung (31./Yilmaz).

Dennoch erzielten die Gastgeber bereits kurz nach der Pause das 2:2 (49./Berhalter). Den Siegestreffer bejubelten die Gäste erst tief in der Nachspielzeit (90+8./Kaan Ayhan).

Endstation nach Gruppenphase

"Es war wichtig für uns, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren und zeigen, was wir draufhaben", sagt Salih Özcan nach dem Duell, fügt jedoch hinzu: "Natürlich ist die Enttäuschung trotzdem da. Die Mannschaft hat mehr verdient."

Trotz der eingefahrenen drei Punkte war bereits vor dem Duell fix, dass die Koffer gepackt werden müssen und der Traum von einem guten WM-Ergebnis platzen wird. Der letzte Gruppenplatz war bereits besiegelt.

Özcan: "Mannschaft hat Qualität"

Gegen Australien verlor man 0:2, gegen Paraguay 0:1. "Wenn du nicht gut in dieses Turnier startest, ist es schwer. Mittlerweile kann jede Mannschaft gut Fußball spielen und kämpfen, das haben wir gesehen", erklärt der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund.

Der Sieg in Gruppe D war dem Gastgeberland bereits vor dem Spiel gegen die Türkei sicher, dementsprechend wechselte Coach Mauricio Pochettino auf neun Positionen. Özcan beeindruckt dies wenig: "Es ist wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Und ob die am Ende mit einer C-Elf spielen, war mir eigentlich egal."

Dennoch versucht er bereits positiv in die Zukunft zu blicken: "Die Mannschaft hat Qualität und einen breiten Kader. Wir ziehen unsere Lehren daraus und versuchen, in den nächsten Jahren das Beste daraus zu machen."

Die USA treffen im Sechzehntelfinale in Santa Clara auf Bosnien und Herzegowina, die in Gruppe B den dritten Platz belegten.