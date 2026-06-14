Katar Katar QAT
Schweiz Schweiz SUI
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Boualem Khoukhi
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

"Macht alles alleine" - Schweiz-Kapitän rechnet mit Mitspieler ab

Der England-Legionär war nach dem späten Remis gegen Katar alles andere als amüsiert und schießt dabei auch gegen seine Mitspieler.

"Macht alles alleine" - Schweiz-Kapitän rechnet mit Mitspieler ab Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es war die erste große Überraschung bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft!

Die Schweiz kam in Santa Clara gegen Außenseiter Katar nur zu einem 1:1-Remis. Spät kassierten die "Eidgenossen" noch einen Gegentreffer und müssen so mit einem Dämpfer ins Turnier starten.

Zum Spielbericht und den Toren >>>

Kritik von Xhaka

Vor allem Kapitän Granit Xhaka war nach Schlusspfiff alles andere als zufrieden. Der Sunderland-Profi holte zum Rundumschlag aus: "Man muss tun, was der Trainer verlangt und nicht irgendwie alleine den Showmaker machen."

Um dann nachzulegen: "Es hat auch mit Disziplin zu tun. Wenn ein Trainer einen Spieler reinbringt und der versucht, alles alleine zu machen, dann wird es schwierig." Welchen Spieler Xhaka damit genau meinte, wollte er jedoch nicht verraten.

"KATARstrophe" für die Schweiz: "Wir sind selber schuld" >>>

Chancen waren da

Die Schweiz hatte genügend Chancen, die Partie zu entscheiden und auf ihre Seite zu ziehen. Embolo brachte das Nachbarland von Österreich früh in Führung. Der dringend benötigte zweite Treffer wollte jedoch nicht fallen.

Und das hatte, laut Xhaka auch seine Gründe: "Wir haben nicht mehr auf den Positionen gespielt wie in der ersten Halbzeit. Jeder ist ein bisschen irgendwohin gelaufen", so der Kapitän.

Am Donnerstag hat die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina die Chance, den ersten Sieg bei dieser WM zu holen.

Der WM-Spielplan >>>

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
1974 - BR Deutschland

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

VIDEO: Hier schockt Katar die Schweiz in der Nachspielzeit

VIDEO: Hier schockt Katar die Schweiz in der Nachspielzeit

FIFA WM
"KATARstrophe" für die Schweiz: "Wir sind selber schuld"

"KATARstrophe" für die Schweiz: "Wir sind selber schuld"

FIFA WM
3
WM-Programm, 14. Juni: Die Türkei startet ins Turnier

WM-Programm, 14. Juni: Die Türkei startet ins Turnier

FIFA WM
WM LIVE: Schweiz fordert zum Auftakt Katar

WM LIVE: Schweiz fordert zum Auftakt Katar

FIFA WM
28
Ranking: Wer hat das schönste WM-Trikot?

Ranking: Wer hat das schönste WM-Trikot?

FIFA WM
44
WM-Programm, 13. Juni: Hält die Schweizer Serie beim WM-Auftakt?

WM-Programm, 13. Juni: Hält die Schweizer Serie beim WM-Auftakt?

FIFA WM
Last-Minute-Schock! Schweiz patzt gegen Katar

Last-Minute-Schock! Schweiz patzt gegen Katar

FIFA WM
16

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Schweiz (Team, Fußball) Katar (Team, Fußball) Granit Xhaka