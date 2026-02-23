NEWS

Schwere Verletzung: Englischer Nationalspieler bangt um WM

Nach dem Spiel Milan gegen Parma muss der englische Mittelfeldspieler um eine WM-Teilnahme bangen.

Das Spiel AC Milan gegen Parma der Serie A wurde von der schweren Verletzung von Ruben Loftus-Cheek überschattet. (Zum Spielbericht>>>)

Milan-Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek prallte unschön mit seinem Gegenspieler zusammen und musste abtransportiert und ins Spital gebracht werden. Eine WM-Teilnahme ist höchst fraglich.

Der 30-Jährige war erst vor Kurzem wieder in den Kader von Teamchef Thomas Tuchel zurückgekehrt und durfte erneut auf ein WM-Ticket hoffen. Dieser Traum könnte nun jedoch abrupt enden.

Heftiger Crash mit Parma-Keeper

Bereits in der 7. Minute prallte Loftus-Cheek mit Parma-Torhüter Edoardo Corvi zusammen. Mit blutigem Gesicht blieb der Milan-Profi am Rasen liegen und musste minutenlang behandelt werden. Laut Klubangaben soll er durchgehend ansprechbar gewesen sein.

Italienische Medien berichten, dass der Engländer einen ausgebrochenen Zahn sowie einen Kieferbruch erlitt. Eine Operation scheint unumgänglich. Die Ausfallzeit könnte sich über Wochen bis Monate erstrecken, was eine WM-Teilnahme schier unmöglich machen würde.

