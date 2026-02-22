Kühbauer-Serie reißt: "Werden nicht zum Ponyreiten anfangen"

Ein Expected-Goal-Wert von 2,24 zu 1,62, ein Endstand von 1:5.

Selten lag die Statistik beim Prognostizieren des Ausgangs eines Fußballspiels so daneben wie beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem LASK und dem FC Red Bull Salzburg (Spielbericht>>>).

Vorneweg: Kein Akteur jeglicher Seite empfand den "Bullen"-Sieg in der Raiffeisen Arena als unverdient. So unterlegen, wie es das Endergebnis vermuten lässt, waren die zuvor hochfliegenden Linzer am Sonntag aber mit Sicherheit nicht.

Kühbauer wird nicht zum Ponyreiten oder Fliegenfischen umsatteln

Entsprechend gefasst fällt die schwarz-weiße Analyse aus. "Wir stellen deswegen auf einmal nicht alles infrage, wir können schon ganz gut analysieren, was Sache ist", erklärt Dietmar Kühbauer nach seiner ersten Niederlage im 13. Spiel als LASK-Coach.

Selbst wenn diese hoch ausfiel, werde man nicht alles über den Haufen werden.

Auch ein Wechsel in andere Sportarten kommt für den Burgenländer nicht in Frage: "Wir werden nicht zum Ponyreiten anfangen, sondern weiter unser Ding machen. Wir haben ein Spiel verloren, das tut jedem weh, aber wir werden nicht zum Fliegenfischen anfangen."

Schon wieder zwei frühe Gegentore

Wenn den Burgenländer etwas ärgert, dann wie unglücklich seine Mannschaft - schon wieder - in eine Begegnung startete.

Zur Erinnerung: Bereits beim ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Blau-Weiß Linz lag der LASK nach 18 Minuten mit 0:2 zurück, konnte das Duell damals aber noch drehen.

"Vor dem ersten Tor haben wir ein, zwei Mal einen Schnittball verloren, das war vielleicht der Anfang vom Ende", bemängelt Kühbauer. "Wir waren in der Zuteilung zu passiv, nicht so nah dran am Mann, wie es sein muss. Da waren wir nicht scharf genug."

Erstes Kalajdzic-Tor in der Bundesliga! "Hätte lieber gewonnen"