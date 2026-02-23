Olympia-Sprüche: "Noch 24 Jahre, dann stehe ich ganz oben"

"Am meisten Spaß macht es schon, wenn man schneller ist als die Deutschen."

Lisa Schulte vor den Rodel-Bewerben.

"Ich bin bis zum Schluss Vollgas gelaufen. Ich würde gerne sagen, dass ich abgestellt hätte. Ich bin einfach langsam."

Mika Vermeulen nach Rang 41 im Skiathlon.

"Ich habe das vom Hermann Maier. Er hat sich mal den Rennanzug vom Leib gerissen, und ich habe mir oben am Start gedacht, ich mache das jetzt auch."

Gold-Snowboarder Benjamin Karl hat seinen Ziel-Striptease schon vor dem Finale geplant.

"Usain Bolt hat gesagt, 'never forget, I am the greatest'. Das ist die Krönung meiner Karriere."

Benjamin Karl nach seinem zweiten Olympiasieg.

"Ich denke mir, er ist ein Außerirdischer, weil ein normaler Mensch kann das gar nicht wiederholen."

Mutter Michaela Karl über ihren Sohn.

"Ich will kein gewöhnlicher Snowboarder sein. Ich will der Beste sein, seit ich zehn bin. Ich bin ein sehr guter Gewinner und ein sehr schlechter Verlierer."

Benjamin Karl.

"Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich es eigentlich für mich tue und nicht für euch Medien - obwohl ich euch alle gern habe."

Freeskier Matej Svancer blickt zurück.

"Der menschliche Körper ist kein Taschenrechner. Da gibt man nicht irgendwelche Zahlen ein und dann kommt genau das raus, was rauskommen sollte."

Mika Vermeulen weiß, dass gutes Training nicht immer den gewünschten Erfolg bringt.