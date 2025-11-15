WM-Qualifikation heute: Bosnien und Herzegowina - Rumänien

Spannung pur am vorletzten Spieltag in WM-Qualigruppe H!

Neben dem Duell des ÖFB-Teams mit Zypern, trifft Verfolger Bosnien und Herzegowina zu Hause auf Rumänien (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Das Spiel ist auch in Österreich im Free-TV zu sehen: PULS4 und JOYN übertragen live.

Je nach Ausgang des ÖFB-Spiels gegen Zypern könnte die Partie Bosnien und Herzegowina gegen Rumänien darüber entscheiden, ob Österreich das WM-Ticket bereits am Samstag in der Tasche hat.

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM >>>

Die Bosnier benötigen dringend einen Sieg, um die Chancen auf Platz eins jedenfalls am Leben zu halten. Denn bei einem Punktverlust und gleichzeitigem Sieg Österreichs auf Zypern hätte Bosnien keine Chance mehr auf den Gruppensieg und müsste eventuell noch um Patz zwei zittern. Österreich wäre damit jedenfalls für die WM qualifiziert.