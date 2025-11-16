Der Außenseiter setzt sich durch!

Im afrikanischen Play-off-Finale um einen Platz für das interkontinentale Play-off-Turnier spielen sechs Staaten um zwei Tickets für die WM.

Im Rennen darum behielt der Außenseiter Demokratische Republik Kongo am Sonntag im marokkanischen Rabat gegen Nigeria die Oberhand.

Der zentralafrikanische Staat setzte sich nach einem 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Die Auslosung erfolgt am Donnerstag.