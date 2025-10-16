NEWS

Foda gibt Einblick in Zukunftsplanung

Der Vorgänger von Ralf Rangnick kann sich einen langfristigen Verbleib als Kosovo-Teamchef gut vorstellen.

Der Kosovo ist mittendrin im Kampf um ein WM-Ticket. In Gruppe B belegt man aktuell vor Schweden und Slowenien Rang zwei.

Das ist nicht zuletzt der Verdienst von Franco Foda, der das Team im Februar 2024 übernommen und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt hat. Der frühere ÖFB-Teamchef hat mit seinem Team eine Euphorie entfacht (zum Nachlesen >>>).

Der Vertrag des 59-jährigen Deutschen läuft jedoch nur noch bis Sommer 2026, er selbst steht einer Verlängerung offen gegenüber, wie er dem "kicker" verrät: "Das stimmt, die Gespräche laufen. Und beide, Verband und Trainer, müssen zufrieden sein. Mit dem Umfeld, der Professionalität. Daher ist durchaus möglich, dass ich noch länger im Kosovo bleibe."

Zwei Spieltage vor Ende hat der Kosovo sogar noch die Chance, die Schweiz abzufangen und sich als Gruppenerster direkt für die WM-Endrunde 2026 zu qualifizieren. Es wäre ein Meilenstein in der kosovarischen Fußball-Historie.

