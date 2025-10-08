Ex-Teamchef Foda von WM-Teilnahme des ÖFB-Teams überzeugt

Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda befindet sich mit dem Kosovo mittendrin im Kampf um ein WM-Ticket.

Der überraschende 2:0-Sieg gegen Schweden hat eine Welle der Euphorie ausgelöst. Das Heimspiel gegen Slowenien war innerhalb von 24 Stunden restlos ausverkauft.

"Es herrscht eine große Euphorie, unsere heißblütigen Fans glauben an die Chance, als Zweiter der Gruppe B im Play-off das WM-Ticket lösen zu können", so Franco Foda gegenüber der "Krone".

Foda: "Wäre mein Traum, wenn wir und Österreich zur WM fahren"

Aktuell liegt der kleine Balkan-Staat in Gruppe B vor Schweden und Slowenien auf Platz zwei. Nach dem Heimspiel gegen Slowenien muss die Elf von Franco Foda in Schweden bestehen. "Sechs Punkte für Platz zwei werden wir noch brauchen. Wenn wir aus den zwei Partien vier Zähler holen, wäre es top", meint der Deutsche auf die Ausgangslage angesprochen.

Gegen Slowenien kann das kosovarische Nationalteam auf ihre Heimstärke bauen: "Wir haben seit einem Jahr daheim nicht mehr verloren, mit der Energie unserer Fans im Stadion ist viel möglich." Einen Schritt weiter ist Österreich. Das Team von Ralf Rangnick könnte der Konkurrenz mit einem Sieg gegen San Marino (Donnerstag, 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um drei Punkte enteilen.

"Es wäre mein Traum, wenn wir und Österreich zur WM fahren würden. Nur in der gleichen Gruppe müsste ich dann bitte bei der Endrunde nicht spielen. Mein Ex-Team wird es sicher schaffen, ich kenne die Spieler, sie sind hungrig und heiß", meint Franco Foda.