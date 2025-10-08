Suche
    news

    Ex-Teamchef Foda von WM-Teilnahme des ÖFB-Teams überzeugt

    "Mein Ex-Team wird es sicher schaffen", ist sich Kosovo-Teamchef Franco Foda sicher. Auch er ist mit seinem Team noch mittendrin im Kampf um ein WM-Ticket.

    Ex-Teamchef Foda von WM-Teilnahme des ÖFB-Teams überzeugt Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda befindet sich mit dem Kosovo mittendrin im Kampf um ein WM-Ticket.

    Der überraschende 2:0-Sieg gegen Schweden hat eine Welle der Euphorie ausgelöst. Das Heimspiel gegen Slowenien war innerhalb von 24 Stunden restlos ausverkauft.

    "Es herrscht eine große Euphorie, unsere heißblütigen Fans glauben an die Chance, als Zweiter der Gruppe B im Play-off das WM-Ticket lösen zu können", so Franco Foda gegenüber der "Krone".

    Foda: "Wäre mein Traum, wenn wir und Österreich zur WM fahren"

    Aktuell liegt der kleine Balkan-Staat in Gruppe B vor Schweden und Slowenien auf Platz zwei. Nach dem Heimspiel gegen Slowenien muss die Elf von Franco Foda in Schweden bestehen. "Sechs Punkte für Platz zwei werden wir noch brauchen. Wenn wir aus den zwei Partien vier Zähler holen, wäre es top", meint der Deutsche auf die Ausgangslage angesprochen.

    Gegen Slowenien kann das kosovarische Nationalteam auf ihre Heimstärke bauen: "Wir haben seit einem Jahr daheim nicht mehr verloren, mit der Energie unserer Fans im Stadion ist viel möglich." Einen Schritt weiter ist Österreich. Das Team von Ralf Rangnick könnte der Konkurrenz mit einem Sieg gegen San Marino (Donnerstag, 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um drei Punkte enteilen.

    "Es wäre mein Traum, wenn wir und Österreich zur WM fahren würden. Nur in der gleichen Gruppe müsste ich dann bitte bei der Endrunde nicht spielen. Mein Ex-Team wird es sicher schaffen, ich kenne die Spieler, sie sind hungrig und heiß", meint Franco Foda.

    Arnautovic:

    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    So geht Laimer mit den Lobeshymnen auf ihn um

    So geht Laimer mit den Lobeshymnen auf ihn um

    ÖFB-Nationalteam - A Team

    Mehr zum Thema

    ÖFB setzt in WM-Quali auf Erfahrung der Ü30-Stars

    ÖFB setzt in WM-Quali auf Erfahrung der Ü30-Stars

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    11
    Polster setzt Hoffnungen im Torstreit auf Pröll

    Polster setzt Hoffnungen im Torstreit auf Pröll

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    22
    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    17
    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    15
    So geht Laimer mit den Lobeshymnen auf ihn um

    So geht Laimer mit den Lobeshymnen auf ihn um

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    9
    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    16
    Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

    Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    20
    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    9

    Kommentare