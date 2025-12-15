Im VAR-Rückblick der 17. Runde wurden drei strittige Elfmeter-Entscheidungen überprüft.

In der ersten Szene hat Schiedsrichter Stefan Ebner nach einem Kontakt von Boras an Fridrikas im Strafraum auf Elfmeter entschieden. Der Strafstoß wegen eines Beinstellens wurde korrekterweise gegeben, der VAR griff nicht ein, "da der Kontakt eindeutig sichtbar ist", so die Begründung im VAR-Rückblick.

Die WSG Tirol hat bei der Bundesliga einen Protest gegen die Wertung des Spiels eingelegt, weil der Klub der Überzeugung ist, dass die Einwechselung von Fridrikas regelwidrig war (zum Nachlesen >>>).

Auch beim Elfmeterpfiff zugunsten der Salzburger lag der Schiedsrichter richtig. Das Vergehen von Chukwu an Bidstrup wurde korrekterweise geahndet, der Strafstoß wurde von WAC-Keeper Polster korrekt pariert, da ein Fuß auf der Torlinie war. Ein Eingriff des VAR war demnach nicht notwendig.

Das Foul von Gorenc-Stankovic an Fischer wurde ebenfalls korrekt bewertet. Das Beinstellen des Sturm-Akteurs wurde richtigerweise mit einem Strafstoß geahndet.