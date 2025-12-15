NEWS

VAR-Rückblick befasst sich mit strittigen Elfmeter-Entscheidungen

Im VAR-Rückblick werden alle drei Entscheidungen als korrekt eingestuft. Auch der VAR hat sich richtig verhalten.

VAR-Rückblick befasst sich mit strittigen Elfmeter-Entscheidungen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im VAR-Rückblick der 17. Runde wurden drei strittige Elfmeter-Entscheidungen überprüft.

In der ersten Szene hat Schiedsrichter Stefan Ebner nach einem Kontakt von Boras an Fridrikas im Strafraum auf Elfmeter entschieden. Der Strafstoß wegen eines Beinstellens wurde korrekterweise gegeben, der VAR griff nicht ein, "da der Kontakt eindeutig sichtbar ist", so die Begründung im VAR-Rückblick.

Die WSG Tirol hat bei der Bundesliga einen Protest gegen die Wertung des Spiels eingelegt, weil der Klub der Überzeugung ist, dass die Einwechselung von Fridrikas regelwidrig war (zum Nachlesen >>>).

Auch beim Elfmeterpfiff zugunsten der Salzburger lag der Schiedsrichter richtig. Das Vergehen von Chukwu an Bidstrup wurde korrekterweise geahndet, der Strafstoß wurde von WAC-Keeper Polster korrekt pariert, da ein Fuß auf der Torlinie war. Ein Eingriff des VAR war demnach nicht notwendig.

Das Foul von Gorenc-Stankovic an Fischer wurde ebenfalls korrekt bewertet. Das Beinstellen des Sturm-Akteurs wurde richtigerweise mit einem Strafstoß geahndet.

Mehr zum Thema

WSG legt offiziell Protest gegen Wertung des 1:2 in Hartberg ein

WSG legt offiziell Protest gegen Wertung des 1:2 in Hartberg ein

Bundesliga
29
Das Herbst-Zeugnis der Bundesliga-Klubs

Das Herbst-Zeugnis der Bundesliga-Klubs

Bundesliga
8
Wähle das Bundesliga-Team der Herbstsaison!

Wähle das Bundesliga-Team der Herbstsaison!

Bundesliga
46
WSG Tirol prüft Protest nach Hartberg-Pleite

WSG Tirol prüft Protest nach Hartberg-Pleite

Bundesliga
32
FAK: Turbulente Wochen, positiver Abschluss - und jetzt?

FAK: Turbulente Wochen, positiver Abschluss - und jetzt?

Bundesliga
80
Winterfahrplan: Salzburg erwartet Kräftemessen mit Arnautovic

Winterfahrplan: Salzburg erwartet Kräftemessen mit Arnautovic

Bundesliga
Die 20 Ausländer mit den meisten Bundesliga-Einsätzen

Die 20 Ausländer mit den meisten Bundesliga-Einsätzen

Bundesliga
20
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball VAR WSG Tirol TSV Hartberg Marco Boras Lukas Fridrikas Mads Bidstrup Schiedsrichter Jon Gorenc-Stankovic Manfred Fischer Protest