Sperre für WSG-Trainer Philipp Semlic

Der Strafsenat der Bundesliga hat Trainer Philipp Semlic nach seinem Ausschluss für ein Spiel gesperrt. Auch David Kubatta verpasst den Frühjahrsauftakt.

Sperre für WSG-Trainer Philipp Semlic Foto: © GEPA
Es waren bittere Momente für die WSG Tirol gegen den TSV Hartberg: Zunächst wurde David Kubatta wegen Beleidigung des Referees mit Rot vom Platz gestellt, darüber echauffierte sich Trainer Philipp Semlic dermaßen, dass auch er die Rote Karte sah.

Der Chefcoach der Tiroler wurde vom Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung für eine Partie gesperrt. Zusätzlich muss der 42-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro bezahlen.

Der Abwehrspieler selbst muss ebenfalls für ein Spieler zuschauen. Außerdem erhält der 22-jährige Deutsche eine auf sechs Monate bedingte Sperre für ein weiteres Spiel.

Die beiden Platzverweise waren nicht die einzigen Aufreger in dieser Partie: Die WSG Tirol hat Protest gegen die Wertung der Partie eingelegt, da es im Vorfeld der Elfmetersituation zu einer regelwidrigen Einwechslung gekommen sein soll (zum Nachlesen >>>)

