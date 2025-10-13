Woltemade-Premierentor beendet Nordirlands Heimserie

Am achten Spieltag der WM-Qualifikation feiert Deutschland einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Nordirland.

Den entscheidenden Treffer des Abends im Windsor Park erzielt Nick Woltemade per Kopf nach einer Hereingabe von David Raum (31.).

Die Elf von Julian Nagelsmann übernimmt von Beginn an die Spielkontrolle, erste Torschüsse von Florian Wirtz (8.) und Nico Schlotterbeck (11.) verfehlen jedoch ihr Ziel.

Während die Gastgeber auf Konter lauern und bei einem Vorstoß im Abseits stehen (14.), erhöht Deutschland den Druck. Dieser mündet in der 31. Minute in der Führung: David Raum findet mit seiner Flanke den Kopf von Nick Woltemade, der unhaltbar zum 1:0 einnickt. Es ist das erste Länderspiel-Tor für den Newcastle-Legionär in seiner sechsten Partie für die DFB-Elf.

Nordirland bemüht sich um eine Antwort, doch Versuche von Jamie Reid (43.) und Ali McCann kurz vor der Pause gehen am Tor vorbei.

Nordirland dem Ausgleich nahe

Nach dem Seitenwechsel agiert die Mannschaft von Michael O'Neill deutlich mutiger und drängt auf den Ausgleich. Insbesondere zwischen der 60. und 62. Minute steht Deutschlands Torhüter Oliver Baumann im Mittelpunkt, als er stark gegen Isaac Price, Ethan Gaibraith und Brodie Spencer pariert.

Auf der Gegenseite vergibt Serge Gnabry die beste Chance auf die Vorentscheidung, sein Schuss wird aber von Keeper Bailey Peacock-Farrell entschärft (70.).

In einer umkämpften Schlussphase werfen die Hausherren alles nach vorne, doch Callum Marshalls Versuch (88.) sowie mehrere Eckbälle in der Nachspielzeit bringen nicht mehr den erhofften Ausgleich.

Damit unterliegt Nordirland erstmals seit zwei Jahren wieder in einem Heimspiel.

Slowakei bleibt Deutschland auf den Fersen

Die Slowakei gewinnt das Parallelspiel der Gruppe A gegen Luxemburg mit 2:0.

Obert (56.) und Schranz (72.) besorgen am Montagabend in Trnava die Tore gegen das punktlose Schlusslicht.

Damit liegt das Team von Italo-Teamchef Francesco Calzona nach wie vor punktgleich mit Deutschland (9 Punkte) auf Rang zwei der Gruppe A.

