Die Auslosung für die Fußball-WM 2026 soll einem Medienbericht zufolge am 5. Dezember in Las Vegas stattfinden.

Die moderne Konzertarena Sphere soll demnach als Austragungsort infrage kommen, wie der amerikanische TV-Sender ESPN unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet.

Der Weltverband (FIFA) hat bisher keine Details zur Auslosung bestätigt und teilt auf Anfrage mit, man werde Datum und Ort der Veranstaltung "zu gegebener Zeit" veröffentlichen. Das Turnier mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko City angesetzt. Das Finale findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt.

13 Nationen bereits qualifiziert

Da Las Vegas kein WM-Spielort ist, gilt eine Vergabe der Auslosung in die Casino-Metropole als realistisch. Neben den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada haben sich zehn weitere Nationen sportlich qualifiziert. Aus Südamerika sind neben Weltmeister Argentinien auch Ecuador und Rekordsieger Brasilien dabei.

Sechs Plätze bei Auslosung noch nicht vergeben

Dazu haben Australien, Japan, Iran, Südkorea, Jordanien, Usbekistan und Neuseeland ihr Ticket gelöst. Für Österreichs Team geht die Qualifikation nach bisher makelloser Gestaltung im September weiter.

Zum Zeitpunkt der Auslosung werden erst 42 der 48 Teilnehmer ermittelt sein. Sechs weitere Nationen - darunter vier aus Europa - lösen ihr Ticket erst im März 2026 in Play-off-Spielen. Jene sechs Teilnehmer dürften bei der Auslosung als Platzhalter ausgelost werden.

