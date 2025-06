Es deutete sich im Laufe des Sonntags bereits an: Italiens Teamchef Luciano Spalletti steht vor dem Aus.

Vor dem montägigen Quali-Spiel gegen die Republik Moldau beendet Spalletti höchstpersönlich die Spekulationen.

Er werde nach dem Spiel am Montag aus dem Amt scheiden. "Wir haben gestern Abend miteinander gesprochen und man hat mir mitgeteilt, dass ich von meinem Posten als Nationaltrainer entbunden werde", sagte Spalletti am Sonntag auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Moldau.

Kein freiwilliger Abschied

Ausschlaggebend für den Abgang war die Auftakt-Pleite in der WM-Quali gegen Norwegen, als man in Oslo 0:3 unterlag. In Italien kamen sofort Sorgen auf, dass man erneut die WM verpassen könnte. Die letzte Teilnahme datiert aus 2014.

Freiwillig ist sein Abgang nicht, wie er durchklingen lässt: "Es tut mir leid, aber angesichts der Beziehung, die wir haben, hatte ich nicht die Absicht, aufzugeben."

Uneinigkeit mit dem Verband?

Spalletti merkte zudem an, dass ihm der Verband nach der Niederlage gegen Norwegen bereits mitgeteilt habe, dass er von seinen Aufgaben entbunden sei. Er wolle seinen Vertrag stattdessen aber auflösen und werde daher das Spiel am Montag noch coachen.

"Ich hätte es vorgezogen, zu bleiben und meinen Job zu machen, besonders wenn die Dinge nicht gut laufen. Aber wenn es so ist, dann muss ich das akzeptieren. Ich habe diese Rolle immer als Dienst am Vaterland gesehen, und ich möchte der Zukunft der Nationalmannschaft helfen", so Spalletti weiter.

"Muss die Verantwortung übernehmen"

Für die zuletzt schwachen Ergebnisse sucht er keine Ausflüchte und ortet die Schuld vor allem bei sich selbst: "Ich habe immer gesagt, dass meine Spieler stark sind. Die Ergebnisse unter meiner Leitung sind so, wie sie sind, und ich muss die Verantwortung dafür übernehmen."

Der 66-Jährige übernahm im September 2023 das Traineramt in Italien. Bei der EURO 2024 ging es bis ins Achtelfinale, in der UEFA Nations League erreichte man in Liga A das Viertelfinale.

