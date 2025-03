Der Auftakt in die Qualifikation zur FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist geschlagen. Auch die Gruppe H startet in Abwesenheit des ÖFB-Teams in die ersten Partien.

Erster Tabellenführer ist Zypern, dank eines 2:0-Heimsieges über San Marino. Pittas (55.) und Kakoullis (86.) brauchen allerdings eine gewisse Anlaufzeit, ehe der Erfolg gegen den Fußballzwerg fixiert wird.

Schon aussagekräftiger ist der 1:0-Erfolg von Bosnien-Herzegowina in Rumänien. Gigovic (14.) sorgt für den Auswärtssieg, obwohl die Gastgeber in allen statistischen Belangen haushoch überlegen sind.

