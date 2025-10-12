Rumänien rutscht vor dem Heimspiel gegen Österreich am heutigen Sonntag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>) auf den vorletzten Rang der WM-Quali-Gruppe H ab.

Der Grund dafür ist, dass Zypern sein siebtes Gruppenspiel mit einem 4:0-Sieg in San Marino beendet und sich damit auf Gruppenrang drei nach vorne schiebt. Rumänien hat allerdings erst fünf Spiele absolviert.

Die Zyprer treffen in Halbzeit eins nur einmal in Form von WAC-Schreck Loizos Loizou (10.). Erst nach Seitenwechsel wird es deutlich: Stelios Andreou (59.), Grigoris Kastanos (67./FE) und Andronikos Kakoullis (79.) erhöhen auf den 4:0-Endstand.

Zypern hat damit nur mehr ein Gruppenspiel vor der Brust: Jenes am 15. November zuhause gegen Österreich.

