WM-Quali: Klarer Sieg für Deutschland gegen Luxemburg

Ungefährdeter Sieg für Deutschland am dritten Spieltag der WM-Qualifikation 2026. Die Auswahl von Julian Nagelsmann bezwingt Luxemburg in Gruppe A mit 4:0.

Bereits in der zwölften Minute gehen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Raum führt einen Freistoß aus, der die Mauer passiert und in den Maschen landet - keine Chance für Keeper Morris.

In der 20. Minute gibt es nach VAR-Check dann einen Platzverweis für Luxemburgs Carlson, der mit seiner Hand eine klare Torchance verhindert. Zudem verursacht der SKN-Verteidiger einen Elfer für Deutschland, den Kimmich verwertet (21.).

Doppelschlag nach der Pause

Kurz nach Beginn der zweiten Spielhälfte erhöht Gnabry auf 3:0, der nächste Angriff mündet dann im 4:0 - Kimmich mit dem Doppelpack (50.). Daraufhin plätschert das Spiel ein wenig dahin, die DFB-Elf fährt den zweiten Dreier ein und hält nun bei sechs Punkten.

Ebenfalls sechs Punkte am Konto haben die Gruppengegner Nordirland sowie die Slowakei. Die Nordiren bezwingen die Slowakei im Parallelspiel mit 2:0. Die Tore erzielen Hrosovsky (18./ET) und Hume (81.).

In Gruppe B trennen sich der Kosovo (4 Pkt.) und Slowenien (2 Pkt.) 0:0. Die Schweiz holt gegen Schweden (2:0) den dritten Sieg im dritten Spiel.

Frankreich siegt, Belgien nur remis

In Gruppe D bezwingt Frankreich nach anfänglichen Schwierigkeiten Aserbaidschan mit 3:0. Mbappe (45.+2), Rabiot (69.) und Thauvin (84.) besorgen die Treffer.

Frankreich bleibt somit mit neun Zählern Spitzenreiter. Den zweiten Platz erkämpft sich die Ukraine in einem spektakulären 5:3 gegen Island. Aserbaidschan ist mit einem Zähler Schlusslicht.

In Gruppe J kommt Belgien nicht über ein 0:0 gegen Nordmazedonien hinaus. Somit liegt Nordmazedonien mit sechs Spielen und zwölf Zählern auf Rang eins, Belgien mit einem Spiel sowie einem Punkt weniger dahinter.

Liechtenstein bleibt nach einer 0:4-Pleite gegen Kasachstan weiter tor- und punktelos.

Diese 20 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix