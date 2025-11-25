NEWS

WM-Auslosung: Gute Nachrichten für das ÖFB-Team!

Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft 2026 steigt nun wohl noch ein bisschen mehr.

WM-Auslosung: Gute Nachrichten für das ÖFB-Team! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 5. Dezember geht’s in Washington D.C. ans Eingemachte: Dann werden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost.

Die FIFA hat am Dienstag bekanntgegeben, dass Österreichs Nationalteam diesmal aus Topf 2 gezogen wird.

Für Marko Arnautovic und Co. bedeutet das: In der Vorrunde könnte ihnen ein weiterer starker Gegner erspart bleiben. Noch bei der letzten Einordnung war die "Rangnick-Elf" in Topf 3 gelistet.

Weniger als 200 Tage vor dem Start der ersten WM mit 48 Teams stehen jetzt die Details zur Auslosung fest.

So läuft die Lostopf-Zuordnung

Die drei Gastgeberländer Kanada, Mexiko und die USA sind automatisch in Topf 1 gesetzt. Die übrigen 39 qualifizierten Teams werden anhand der FIFA-Weltrangliste vom 19. November 2025 auf die vier Lostöpfe verteilt.

Die sechs Platzhalter – zwei aus den interkontinentalen Play-offs und vier aus den europäischen Play-offs – landen in Topf 4.

Durch diese Einordnung rückt Österreich nun also von Topf 3 in Topf 2 auf. Ein kleiner, aber feiner Vorteil für die ÖFB-Auswahl, die nun in der Gruppenphase etwas leichteres Los ziehen könnte.

Topf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland.

Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien.

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika.

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland, vier europäische Playoff-Teams, zwei interkontinentale Playoff-Teams.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

Regeländerung? ÖFB könnte in WM-Gruppe Top-Nationen umgehen

Regeländerung? ÖFB könnte in WM-Gruppe Top-Nationen umgehen

ÖFB-Team
31
Fehlt er bei der WM? Ronaldo-Sperre ist bekannt

Fehlt er bei der WM? Ronaldo-Sperre ist bekannt

FIFA WM
2
Trotz Rot gegen Italien: Wieso Markovic im WM-Finale spielen darf

Trotz Rot gegen Italien: Wieso Markovic im WM-Finale spielen darf

ÖFB-Team
17
Rangnick über ÖFB-U17: "Haben mich beeindruckt"

Rangnick über ÖFB-U17: "Haben mich beeindruckt"

ÖFB-Team
3
Feiertag bei U17-WM-Titel? Baumgartner mit neuer Forderung

Feiertag bei U17-WM-Titel? Baumgartner mit neuer Forderung

ÖFB-Team
18
Rangnick: Schonung statt London

Rangnick: Schonung statt London

Champions League
13
Der U17-Titeltraum lebt: "Haben gezeigt, wer wir sind"

Der U17-Titeltraum lebt: "Haben gezeigt, wer wir sind"

ÖFB-Team
43
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026