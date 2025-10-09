Suche
    news

    Vor Duell mit Österreich: Rumänien feiert Testspielsieg

    Im Nachbarschaftsduell setzt es einen knappen Erfolg gegen Moldau.

    Vor Duell mit Österreich: Rumänien feiert Testspielsieg Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Österreichs nächster WM-Quali-Gegner Rumänien hat sich mit einem knappen, aber verdienten Testspiel-Erfolg gegen Moldau für die Partie gegen die ÖFB-Elf aufgewärmt. Das Team von Trainer-Altmeister Mircea Lucescu siegte am Donnerstag in Bukarest 2:1 (2:1).

    Die Offensivspieler Louis Munteanu (12.) und Ianis Hagi (44.) trafen für die Rumänen. Ein Eigentor des rumänischen Torhüters Andrei Radu (38.) bescherte der Nummer 156 des FIFA-Rankings den zwischenzeitlichen Ausgleich.

    Hagi mit dem Siegtreffer

    Die Rumänen dominierten die Partie im Nationalstadion. Munteanu überraschte den Gegner nach einem Eckball mit einem Kopfball ins kurzen Eck. Ein Patzer von Radu bescherte Moldau dann den Ausgleich. Der kaum geprüfte Schlussmann schlug sich den Ball von einem Gegenspieler bedrängt ins eigene Gehäuse. Die Rumänen protestierten vergeblich.

    Noch vor der Pause traf der als Kapitän eingelaufene Hagi aber zur neuerlichen Führung. Der Sohn von Legende Gheorghe Hagi hatte im Zentrum viel Platz und vollendete souverän. Die zweite Halbzeit verlief torlos.

    Österreich gastiert am Sonntag in Bukarest. Rumänien ist in der Quali-Gruppe als Dritter dringend auf Zähler angewiesen.

    Die gescheiterten Einbürgerungen des ÖFB

    Vorschau
    #20 - Niko Kranjcar
    #19 - Bernt Haas

    Slideshow starten

    21 Bilder

    Mehr zum Thema

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    1
    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    21
    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    14
    So geht Laimer mit den Lobeshymnen auf ihn um

    So geht Laimer mit den Lobeshymnen auf ihn um

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    10
    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    25
    Ex-Teamchef Foda von WM-Teilnahme des ÖFB-Teams überzeugt

    Ex-Teamchef Foda von WM-Teilnahme des ÖFB-Teams überzeugt

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

    Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    29

    Kommentare