Ungeschlagen! Kroatien stößt Tür zur WM weit auf

Kroatien gewinnt am sechsten WM-Quali-Spieltag der Gruppe L unspektakulär mit 3:0 gegen Gibraltar.

Toni Fruk bringt die Gastgeber in der 30. Minute in Führung, bevor Ex-Salzburger Luka Sucic in der 78. Minute die Führung ausbaut. Erlic setzt in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Die Kroaten kontrollieren das Spiel über weite Strecken und sichern sich verdient die drei Punkte. Nach der überraschenden Niederlage von Tschechien gegen Färoer (hier nachzulesen >>>), ist die WM-Qualifikation aufgrund des besseren Torverhältnisses so gut wie fix.

Dänemark und Polen siegen

Polen gelingt ein souveräner Auswärtssieg gegen Litauen. Die Tore erzielen Szymanski (14.) und Robert Lewandowski (64.). Die Polen liegen damit auf Platz zwei in der Gruppe G hinter der Niederlande und wird sich wohl im Play-off behaupten müssen.

Dänemark siegt mit 3:1 gegen Griechenland und liegen damit punkte gleich mit Schottland auf Rang eins. Die Tore erzielen Höjlund (21.), Andersen (40.), Damsgaard (41.) sowie Tzolis (63.) für die Griechen.

Griechenland ist damit auch aus dem Rennen um die WM-Tickets.

