    Färöer Färöer FRO
    Tschechien Tschechien CZE
    Endstand
    2:1
    0:0, 2:1
    • Hanus Sorensen
    • Martin Agnarsson
    • Adam Karabec
    news

    Nächste Sensation! Färöer dürfen von der WM träumen

    Die Färinger legen nach ihrem Rekordsieg über Montenegro einen Überraschungserfolg über Tschechien nach. Die Chancen auf eine WM-Teilnahme sind intakt.

    Nächste Sensation! Färöer dürfen von der WM träumen Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Geschichtsträchtige Tage für den färöischen Fußball! 

    Die Nationalmannschaft der Färöer-Inseln fährt in ihrem siebten Spiel der WM-Qualifikation einen sensationellen 2:1-Sieg über Tschechien ein und schiebt sich in der Tabelle auf einen Punkt an Spitzenreiter Kroatien heran. Erst am Donnerstag schlugen die Färinger Montenegro mit 4:0 und fuhren damit den geteilt höchsten Sieg ihrer Geschichte ein.

    Gegen das haushoch favorisierte Tschechien gehen die Färinger in Minute 67 nach einem perfekt ausgespielten Konter durch Hanus Sörensen in Führung. Adam Karabec kann für die Tschechen etwas glücklich ausgleichen (78.), doch das letzte Wort in Torshavn hat das Heimteam:

    Martin Agnarsson profitiert in Minute 81 von Abstimmungsproblemen in der tschechischen Defensive und schießt die Färöer zu einem historischen Sieg. 

    WM-Chancen aufrecht

    In Gruppe L sind die Färöer nun Dritter mit zwölf Punkten. Kroatien und Tschechien haben jeweils nur einen Punkt Vorsprung. Die WM-Chance ist also intakt.

    Das Team aus dem 54.000 Einwohner fassenden Inselstaat muss zum Abschluss aber noch nach Kroatien, während Tschechien am letzten Spieltag Gibraltar empfängt. Kroatien hat zudem noch zwei Partien mehr ausständig.

    Niederlande auf WM-Kurs

    Die Niederlande lassen parallel in Gruppe G gegen Finnland nichts anbrennen und siegen dank Donyell Malen (8.), Virgil Van Dijk (17.), Memphis Depay (38.) und Cody Gakpo (84.) mit 4:0.

    Damit beträgt der holländische Vorsprung an der Spitze auf Polen zumindest vorerst sechs Punkte.

    Schottland schiebt sich in Gruppe C vorerst an die Spitze. Die "Bravehearts" schlagen Belarus knapp mit 2:1 und haben aktuell drei Punkte Vorsprung auf Dänemark.

