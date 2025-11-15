Zypern CYPÖsterreich AUT
Heute 18:00 Uhr
NEWS
ÖSV-Ass rechnet mit "knackigem 7:1" der ÖFB-Elf in Zypern
Marco Schwarz glaubt an einen Kantersieg Österreichs am Weg zum WM-Ticket. ÖSV-Kollege Manuel Feller zieht mit, wenn auch nicht mit einem derart klaren Ergebnis.
Österreichs Ski-Asse blicken nicht nur mit Vorfreude dem Slalom-Weltcup-Start am Sonntag (10 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Levi entgegen.
Die ÖSV-Athleten fiebern auch mit dem ÖFB-Nationalteam mit, das am Samstag in Zypern (18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das WM-Ticket fixieren möchte.
"Jetzt hab ich gerade vorher gesagt, es wird ein knackiges 7:1. Natürlich sehr viel Druck, aber das machen die Burschen schon", sagt Marco Schwarz am Freitag gegenüber dem ORF-Radio. Manuell Feller tippt auf "ein 2:0 für Österreich".