ÖSV-Ass rechnet mit "knackigem 7:1" der ÖFB-Elf in Zypern

Österreichs Ski-Asse blicken nicht nur mit Vorfreude dem Slalom-Weltcup-Start am Sonntag (10 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Levi entgegen.

Die ÖSV-Athleten fiebern auch mit dem ÖFB-Nationalteam mit, das am Samstag in Zypern (18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das WM-Ticket fixieren möchte.

"Jetzt hab ich gerade vorher gesagt, es wird ein knackiges 7:1. Natürlich sehr viel Druck, aber das machen die Burschen schon", sagt Marco Schwarz am Freitag gegenüber dem ORF-Radio. Manuell Feller tippt auf "ein 2:0 für Österreich".