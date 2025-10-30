NEWS
Serbien stellt neuen Teamchef vor
Der 48-jährige war erst vor wenigen Wochen in Spanien entlassen worden und tritt nun die Nachfolge von Dragan Stojkovic an.
Veljko Paunovic ist am Donnerstag als neuer Teamchef Serbiens vorgestellt worden.
Der ehemalige Trainer von Real Oviedo folgt auf Dragan Stojkovic, der nach der 0:1-Heimniederlage gegen Albanien in der WM-Qualifikation zurückgetreten war (Alle Infos >>>).
Serbien ohne Chance auf direkte Qualifikation
Der 48-jährige Paunovic hatte Serbiens U20-Team bei der WM 2015 zum Titel geführt, bei Aufsteiger Oviedo war er vor drei Wochen nach schlechtem Saisonstart in der spanischen Liga entlassen worden.
In den WM-Qualifikation haben die Serben in Gruppe K hinter England und Albanien keine Chance mehr auf ein Direkt-Ticket. Ein Play-off-Platz ist aber noch möglich.