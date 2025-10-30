Serbien stellt neuen Teamchef vor

Veljko Paunovic ist am Donnerstag als neuer Teamchef Serbiens vorgestellt worden.

Der ehemalige Trainer von Real Oviedo folgt auf Dragan Stojkovic, der nach der 0:1-Heimniederlage gegen Albanien in der WM-Qualifikation zurückgetreten war (Alle Infos >>>).

Serbien ohne Chance auf direkte Qualifikation

Der 48-jährige Paunovic hatte Serbiens U20-Team bei der WM 2015 zum Titel geführt, bei Aufsteiger Oviedo war er vor drei Wochen nach schlechtem Saisonstart in der spanischen Liga entlassen worden.

In den WM-Qualifikation haben die Serben in Gruppe K hinter England und Albanien keine Chance mehr auf ein Direkt-Ticket. Ein Play-off-Platz ist aber noch möglich.