NEWS

Serbien stellt neuen Teamchef vor

Der 48-jährige war erst vor wenigen Wochen in Spanien entlassen worden und tritt nun die Nachfolge von Dragan Stojkovic an.

Serbien stellt neuen Teamchef vor Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Veljko Paunovic ist am Donnerstag als neuer Teamchef Serbiens vorgestellt worden.

Der ehemalige Trainer von Real Oviedo folgt auf Dragan Stojkovic, der nach der 0:1-Heimniederlage gegen Albanien in der WM-Qualifikation zurückgetreten war (Alle Infos >>>).

Serbien ohne Chance auf direkte Qualifikation

Der 48-jährige Paunovic hatte Serbiens U20-Team bei der WM 2015 zum Titel geführt, bei Aufsteiger Oviedo war er vor drei Wochen nach schlechtem Saisonstart in der spanischen Liga entlassen worden.

In den WM-Qualifikation haben die Serben in Gruppe K hinter England und Albanien keine Chance mehr auf ein Direkt-Ticket. Ein Play-off-Platz ist aber noch möglich.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Erik ten Hag (55)
Zinedine Zidane (53)

Slideshow starten

41 Bilder

Mehr zum Thema

Ziel WM 2026: Wollte Lionel Messi in die Saudi Pro League?

Ziel WM 2026: Wollte Lionel Messi in die Saudi Pro League?

International
Bitterer Abgang! Admira verliert Hauptsponsor

Bitterer Abgang! Admira verliert Hauptsponsor

2. Liga
Bericht: Klopp-Telefonat mit Schicker

Bericht: Klopp-Telefonat mit Schicker

Bundesliga
9
Daten statt Instinkt: Wenn Algorithmen Talente finden

Daten statt Instinkt: Wenn Algorithmen Talente finden

Fußball
1
Real Madrid fordert von UEFA wegen Super League 4 Mrd. Euro

Real Madrid fordert von UEFA wegen Super League 4 Mrd. Euro

International
13
14. Sieg im 14. Pflichtspiel: Bayern bricht 30 Jahre alten Rekord

14. Sieg im 14. Pflichtspiel: Bayern bricht 30 Jahre alten Rekord

Deutsche Bundesliga
Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Deutsche Bundesliga
10
Kommentare

Kommentare

Fußball WM-Qualifikation Real Oviedo Serbien (Team, Fußball) FIFA WM 2026