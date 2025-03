Neuseeland feiert WM-Rückkehr nach 16 Jahren

Neuseelands Nationalteam hat sich zum dritten Mal für die Endrunde einer Männer-WM qualifiziert.

Der Favorit gewann das Finale der Ozeanien-Zone daheim in Auckland 3:0 gegen Neukaledonien.

Michael Boxall brachte die Gastgeber im Eden Park in der 61. Minute per Kopf nach einem Eckball in Führung. Kosta Barbarouses erhöhte nur fünf Minuten später, Elijah Just (80.) entschied die Partie.

Neuseeland zuletzt in Südafrika mit dabei

Während Außenseiter Neukaledonien seine WM-Premiere verpasste, nehmen die vom Engländer Darren Bazeley trainierten Neuseeländer im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko einen neuen Anlauf.

1982 in Spanien und 2010 in Südafrika schied das Team jeweils in der Vorrunde aus. Vor 15 Jahren gab es zwar nicht den ersten Sieg, aber immerhin drei Unentschieden. Damit landete der Außenseiter in seiner Gruppe als Dritter noch vor dem damaligen Weltmeister Italien.

Für die anstehende WM hatte sich Japan in der Asien-Qualifikation als erstes Team über den sportlichen Weg qualifiziert (Alle Infos >>>). In Summe werden in einem Jahr 48 Nationen an dem Turnier teilnehmen. Gesetzt sind die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko.

Die besten Fan-Choreos 2024 im internationalen Fußball