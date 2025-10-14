Nach Kosovo-Pleite: Schweden schmeißt den Teamchef raus

Jon Dahl Tomasson hat am Dienstag seinen Job als schwedischer Teamchef verloren.

Der Däne musste einen Tag nach der 0:1-Heimniederlage gegen den von Ex-ÖFB-Nationaltrainer Franco Foda betreuten Kosovo (Spielbericht >>>) seinen Hut nehmen.

Die Schweden haben über die Qualigruppe praktisch keine Chance mehr auf das Ticket für die WM 2026, werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit dank ihres Nations-League-Gruppensiegs im März 2026 im Playoff antreten.