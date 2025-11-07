Letzte Chance, WM-Playoffs: Wann die Auslosung stattfindet

Die Auslosungen für die Play-offs zur Qualifikation für die Fußball-WM 2026 finden am 20. November (13.00 Uhr) in Zürich statt.

Das teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit. Die letzten sechs Tickets werden im März für die am 11. Juni beginnende WM in Kanada, Mexiko und den USA vergeben - vier in Europa, zwei bei einem interkontinentalen Play-off-Turnier mit sechs Teilnehmern. Bisher sind 28 von 48 WM-Teilnehmern bekannt, 14 weitere werden im November ermittelt.

Europa: Drei Spiele zum WM-Ticket

In Europa gibt es in den Play-offs jeweils Viererturniere mit Semifinale und Finale - jeweils ohne Rückspiel. Dabei sind die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation sowie die besten Gruppensieger der Nations League.

Österreichs Team liegt in der Qualifikationsgruppe H vor den letzten zwei Runden zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina und deren fünf vor Rumänien an der Spitze. Am 15. November gastiert die ÖFB-Auswahl auf Zypern, drei Tage später kommen die Bosnier nach Wien.

Zwei Teilnehmer stehen schon fest

Beim interkontinentalen Turnier, das in Nordamerika ausgetragen werden soll, sind Bolivien als südamerikanischer Vertreter sowie Neukaledonien für Ozeanien bereits dabei.

Dazu kommen zwei Nordamerika-Vertreter sowie je ein Team aus Afrika und Asien, die allesamt nach der kommenden Länderspielphase feststehen. Jeweils drei Teams ermitteln einen WM-Teilnehmer - wer in der Weltrangliste gut genug steht, hat zunächst ein Freilos und braucht dann nur einen Sieg im Play-off-Finale.