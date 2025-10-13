Suche
    news

    Eine hohe Niederlage könnte San Marino zur WM bringen

    Für San Marino könnte es im besten Interesse sein, möglichst hoch gegen Rumänien zu verlieren. Dadurch wäre sogar eine eigene WM-Teilnahme möglich.

    Eine hohe Niederlage könnte San Marino zur WM bringen Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    San Marino liegt in der WM-Qualifikation mit null Punkten aus sieben Spielen und einer Tordifferenz von -31 abgeschlagen auf dem letzten Platz der Österreich-Gruppe H. Dennoch besteht für das Team aus dem Zwergstaat noch immer die Chance auf eine WM-Teilnahme - und zwar wenn, dieser möglichst hoch verliert.

    Für San Marino wäre es im besten Interesse, wenn Rumänien in den Top zwei landet. Falls Bosnien Rumänien nicht schlagen kann, würde eine sehr hohe Niederlage San Marinos am letzten Spieltag gegen Rumänien die Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme am WM-Play-off erhöhen. Sollten neben Rumänien auch Schweden oder Nordirland in den Top zwei ihrer jeweiligen Gruppen landen, wäre das WM-Play-off für die San-Marinesen fix.

    Dass San Marino sich aufgrund einer Niederlage für die WM qualifizieren kann, liegt daran, dass bei dieser WM-Qualifikation das Torverhältnis höher gewichtet ist als die direkten Duelle. Außerdem konnte der Letzte der FIFA-Weltrangliste seine Nations-League-Gruppe mit Gibraltar und Liechtenstein gewinnen und hat dadurch überhaupt erst die Chance auf das Play-off.

    Österreich kann noch aus den Top zwei rutschen

    Auch für Österreich könnte das Szenario noch eine Rolle spielen.

    Sollte Österreich in den kommenden beiden Partien gegen Zypern und Bosnien nur einen Punkt holen, könnte sowohl Bosnien als auch Rumänien im Falle eines besseren Torverhältnisses am ÖFB-Team vorbeiziehen. Bei zwei österreichischen Niederlagen und zwei rumänischen Siegen wäre das Team von Ralf Rangnick unabhängig vom Torverhältnis Dritter.

    So fährt das ÖFB-Team als Gruppensieger zur WM

    So fährt das ÖFB-Team als Gruppensieger zur WM

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    ÖFB-Team: Ein Rückschlag, aber...

    ÖFB-Team: Ein Rückschlag, aber...

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    In der 95. Minute! Österreichischer Bauchfleck in Rumänien

    In der 95. Minute! Österreichischer Bauchfleck in Rumänien

    ÖFB-Nationalteam - A Team

    Mehr zum Thema

    So fährt das ÖFB-Team als Gruppensieger zur WM

    So fährt das ÖFB-Team als Gruppensieger zur WM

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    7
    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    1
    WM-Qualifikation LIVE: Österreich überrollt San Marino

    WM-Qualifikation LIVE: Österreich überrollt San Marino

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    40
    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Rangnick: "...dann lassen wir uns das nicht mehr nehmen"

    Rangnick: "...dann lassen wir uns das nicht mehr nehmen"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    28
    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    27
    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    19

    Kommentare