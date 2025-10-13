San Marino liegt in der WM-Qualifikation mit null Punkten aus sieben Spielen und einer Tordifferenz von -31 abgeschlagen auf dem letzten Platz der Österreich-Gruppe H. Dennoch besteht für das Team aus dem Zwergstaat noch immer die Chance auf eine WM-Teilnahme - und zwar wenn, dieser möglichst hoch verliert.

Für San Marino wäre es im besten Interesse, wenn Rumänien in den Top zwei landet. Falls Bosnien Rumänien nicht schlagen kann, würde eine sehr hohe Niederlage San Marinos am letzten Spieltag gegen Rumänien die Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme am WM-Play-off erhöhen. Sollten neben Rumänien auch Schweden oder Nordirland in den Top zwei ihrer jeweiligen Gruppen landen, wäre das WM-Play-off für die San-Marinesen fix.

Dass San Marino sich aufgrund einer Niederlage für die WM qualifizieren kann, liegt daran, dass bei dieser WM-Qualifikation das Torverhältnis höher gewichtet ist als die direkten Duelle. Außerdem konnte der Letzte der FIFA-Weltrangliste seine Nations-League-Gruppe mit Gibraltar und Liechtenstein gewinnen und hat dadurch überhaupt erst die Chance auf das Play-off.

Österreich kann noch aus den Top zwei rutschen

Auch für Österreich könnte das Szenario noch eine Rolle spielen.

Sollte Österreich in den kommenden beiden Partien gegen Zypern und Bosnien nur einen Punkt holen, könnte sowohl Bosnien als auch Rumänien im Falle eines besseren Torverhältnisses am ÖFB-Team vorbeiziehen. Bei zwei österreichischen Niederlagen und zwei rumänischen Siegen wäre das Team von Ralf Rangnick unabhängig vom Torverhältnis Dritter.

