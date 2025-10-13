Suche
    So fährt das ÖFB-Team als Gruppensieger zur WM

    Durch die Niederlage Österreichs in Rumänien ist die Gruppe H der WM-Qualifikation wieder offener.

    So fährt das ÖFB-Team als Gruppensieger zur WM
    Nach der Last-Minute-Niederlage des ÖFB-Teams in Rumänien geht es in Gruppe H der WM-Qualifikation wieder enger zu.

    In diesen Szenarien würde sich Österreich direkt als Gruppensieger für die Endrunde im kommenden Jahr qualifizieren:

    - mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina (18. November), unabhängig vom Ausgang des Spiels davor gegen Zypern (15. November)

    - mit einem Sieg gegen Zypern, wenn Bosnien nicht am selben Tag gegen Rumänien gewinnt

    - mit einer Niederlage gegen Zypern und einem Punkt gegen Bosnien, wenn Bosnien nicht gegen Rumänien gewinnt und die Rumänen nicht ihre letzten beiden Spiele gewinnen bzw. falls doch, das ÖFB-Team nicht in der Tordifferenz überholen

    - mit einem Unentschieden gegen Zypern und einer Niederlage gegen Bosnien, wenn Bosnien gegen Rumänien verliert und die Rumänen zum Abschluss gegen San Marino nicht so hoch gewinnen, dass sie das ÖFB-Team in der Tordifferenz überholen

    - mit Unentschieden gegen Zypern und Bosnien, wenn die Bosnier gegen Rumänien nicht so hoch gewinnen, dass sie das ÖFB-Team in der Tordifferenz überholen

