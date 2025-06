Historisch! Usbekistan erstmals für WM qualifiziert

Historischer Moment für Usbekistan!

Der asiatische Staat hat sich für die kommende Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert und nimmt so erstmals an einer WM-Endrunde teil.

Ein 0:0-Remis gegen die Vereinten Arabischen Emirate reichte den Usbeken, die damit einen Spieltag vor Schluss nicht mehr von Platz zwei der Gruppe A hinter dem Iran liegend verdrängt werden können.

Damit ist man die fünfte Nation, die sich sportlich für das Großereignis im kommenden Jahr qualifiziert hat.

Ob der Iran jedoch tatsächlich teilnehmen wird können, bleibt abzuwarten (Alle Infos >>>).

