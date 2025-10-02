Jean-Philippe Mateta wurde erstmals in den Kader der französischen Nationalmannschaft einberufen.

Der Stürmer ist einer der Schlüsselspieler für Oliver Glasners Crystal Palace. In der aktuellen Saison erzielte Mateta in zehn Einsätzen vier Tore. Der Angreifer lief bereits elf Mal für die U21 der Franzosen auf. Außerdem war er Teil der Olympia-Mannschaft, die vergangenes Jahr in Paris Silber holte.

Ansonsten verzichtet Didier Deschamps auf große Überraschungen. Einzig Christopher Nkunku feiert nach knapp einem Jahr wieder sein Comeback für die Equipe Tricolore.

Der Weltmeister von 2018 trifft in der WM-Qualifikation am 10. Oktober auf Aserbaidschan und am 13. Oktober auf Island. In bisherigen zwei Qualispielen blieben die Franzosen makellos. In der Ukraine gab es einen 2:0-Sieg und im Hinspiel gegen Island setzte man sich knapp mit 2:1 durch.

💙 Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 de Didier Deschamps 📋



À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta 🫡 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eFtL32j4ne — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2025

