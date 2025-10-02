Suche
    news

    Glasner-Schützling erstmals für Frankreich einberufen

    Der Stürmer war letztes Jahr bereits Teil des Olympia-Kaders. Nun darf er erstmals in der "echten" Equipe Tricolore ran.

    Glasner-Schützling erstmals für Frankreich einberufen Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Jean-Philippe Mateta wurde erstmals in den Kader der französischen Nationalmannschaft einberufen.

    Der Stürmer ist einer der Schlüsselspieler für Oliver Glasners Crystal Palace. In der aktuellen Saison erzielte Mateta in zehn Einsätzen vier Tore. Der Angreifer lief bereits elf Mal für die U21 der Franzosen auf. Außerdem war er Teil der Olympia-Mannschaft, die vergangenes Jahr in Paris Silber holte.

    Ansonsten verzichtet Didier Deschamps auf große Überraschungen. Einzig Christopher Nkunku feiert nach knapp einem Jahr wieder sein Comeback für die Equipe Tricolore.

    Der Weltmeister von 2018 trifft in der WM-Qualifikation am 10. Oktober auf Aserbaidschan und am 13. Oktober auf Island. In bisherigen zwei Qualispielen blieben die Franzosen makellos. In der Ukraine gab es einen 2:0-Sieg und im Hinspiel gegen Island setzte man sich knapp mit 2:1 durch.

    Diese 18 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

    Vorschau
    USA (Gastgeber)
    Mexiko (Gastgeber)

    Slideshow starten

    19 Bilder

    Mehr zum Thema

    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

    England - Premier League
    5
    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    England - Premier League
    42
    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    England - Premier League
    2
    Glasners Palace startet erfolgreich in die Conference League

    Glasners Palace startet erfolgreich in die Conference League

    Europa Conference League - Spielbericht
    4
    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    England - Premier League
    8
    Erste Saisonpleite für Glasner und Crystal Palace!

    Erste Saisonpleite für Glasner und Crystal Palace!

    England - Premier League
    6
    ÖFB setzt in WM-Quali auf Erfahrung der Ü30-Stars

    ÖFB setzt in WM-Quali auf Erfahrung der Ü30-Stars

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    11
    Chelsea-Kapitän fällt verletzt für Länderspiele aus

    Chelsea-Kapitän fällt verletzt für Länderspiele aus

    WM 2026

    Kommentare