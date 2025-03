Irans Fußball-Nationalteam hat sich zum siebenten Mal für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Dem FIFA-Weltranglisten-18. reichte in Teheran ein 2:2 (0:1) gegen Usbekistan, um das Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko zu lösen. Das Team von Trainer Amir Ghalenoei kann in den verbleibenden zwei Runden nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe A der Asien-Qualifikation verdrängt werden.

Inter-Mailand-Stürmer Mehdi Taremi glich gegen die zweitplatzierten Usbeken zweimal aus. Die Chancen Usbekistans auf ein WM-Debüt stehen nach wie vor gut.

Für die WM mit 48 Teams hatten sich bereits Japan in der Asien-Qualifikation und Neuseeland in der Ozeanien-Zone als erste Teams über den sportlichen Weg qualifiziert. Gesetzt sind die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko.