    Für WM 2026: Thomas Müller wird TV-Experte

    Die Bayern-Legende wird die Fußball-Weltmeisterschaft für einen deutschen Fernsehsender als Experte begleiten.

    Für WM 2026: Thomas Müller wird TV-Experte Foto: © getty
    Fußball-Star Thomas Müller wird TV-Experte.

    Der langjährige deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014 werde Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko für MagentaTV, das in Deutschland alle 104 WM-Spiele zeigt, begleiten, teilte die Deutsche Telekom mit.

    "Das ist für uns ein Traum-Transfer", sagte der TV-Chef der Telekom, Arnim Butzen. "Thomas steht wie kaum ein anderer für Leidenschaft, intuitives Gespür und Esprit im Fußball."

    "Gespannt auf die Herausforderung"

    Neben klassischen Analysen und spontanen Live-Reaktionen solle Müller auch lockere Talks und taktische Einblicke liefern, hieß es.

    "Ich bin richtig gespannt auf diese neue Herausforderung und freue mich riesig auf das Turnier. Es wird aber auch eine spannende Erfahrung für mich, erstmals als Außenstehender Fußballspiele für die Menschen zu Hause zu analysieren", sagte Müller.

    Nach einem Vierteljahrhundert im Trikot des FC Bayern München war 36-Jährige diesen Sommer zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gewechselt.

